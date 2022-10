’Todas as Flores’ foi adiada em dois dias: novela estreia em 19 de outubro - Reprodução

Publicado 03/10/2022 07:59 | Atualizado 03/10/2022 08:08

Rio - A novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, que iria estrear em 17 de outubro no Globoplay foi adiada em dois dias. A nova data de lançamento é 19 de outubro. A produção precisou correr contra o tempo para regravar as cenas que haviam sido feitas por José Dumont, que está preso em Benfica, na Zona Norte do Rio, desde o dia 15 de setembro por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil.

O ator Jackson Antunes foi escalado para substituir Dumont no papel de Galo. Antes de ser preso, de acordo com o "Na Telinha", o ator já havia gravado cerca de 20 capítulos do folhetim. Regina Casé, que já havia gravado bastante com Dumont, precisou regravar muitas cenas.

Na trama, Galo é um homem misterioso. Apaixonado por Zoé (Regina Casé), ele é envolvido com tráfico humano e responsável por aliciar pessoas nas ruas, principalmente moças inocentes, e mandá-las para a fazenda de reprodução humana da vilã.

"Todas as Flores" conta a história de Maíra (Sophie Charlotte), uma deficiente visual que enfrentará o preconceito da própria família. Cinco capítulos serão disponibilizados por semana no Globoplay a partir do dia 19.