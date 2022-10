Dira Paes, Paula Barbosa (de véu) e Camila Morgado nos bastidores de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 22:45

Rio - Sucesso de audiência, "Pantanal" entrou em sua última semana de exibição com alta expectativa do público. Nesta segunda-feira, Dira Paes usou o Instagram para mostrar os bastidores de uma das cenas mais aguardadas pelos fãs da novela das 21h. Em foto tirada por José Loreto, a atriz surge vestida de noiva ao lado de Paula Barbosa e Camila Morgada.

"Cada uma ao seu estilo, cada uma com seu amor, rumo aos capítulos finais de Pantanal", escreveu ela, que interpreta a Filó no folhetim. No registro, cada uma das estrelas veste um modelito diferente para subirem ao altar com seus pretendentes. O fim da novela será marcado pelo casamento triplo de Filó e Zé Leôncio (Marcos Palmeira), Zefa e Tadeu (Loreto), e Irma e Zé Lucas (Irandhir Santos).

Não demorou muito até que os fãs do remake da novela de 1990 enchessem a postagem de comentários animados para o fim da trama escrita por Bruno Luperi. "Lindeza da minha vida", escreveu o ator que tirou a foto do trio. "Todas lindas , que pena que está acabando", disse uma seguidora. "Que saudade vai deixar essa novela. O que será de nós sem ela?", escreveu outra internauta. "Não estou preparada pra me despedir", lamentou uma terceira.

Confira: