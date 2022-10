Juliana Paiva fala sobre saída da TV Globo durante o Faustão na Band - Reprodução de vídeo / Band

Publicado 04/10/2022 09:13

Rio - Juliana Paiva, de 29 anos, falou sobre a decisão de não renovar seu contrato fixo com a Globo, após 13 anos na emissora, durante o 'Faustão na Band', na noite desta segunda-feira. A atriz disse não ter medo de seu novo momento profissional, celebrou o fato de poder transitar nos streamings e adiantou que pretende colocar um projeto pessoal em prática.

"Essa liberdade te dá um pouco de medo? Porque quando você tem liberdade para fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada! Essa liberdade te dá medo?", perguntou Anne Lottermann. "Essa liberdade me encanta! São muitas possibilidades, o mercado está muito aquecido, então acho que é o momento de se aventurar. Eu acabei de encerrar meu contrato de longo prazo com a Globo, o que ainda me possibilita de voltar a fazer novelas ali, mas eu posso transitar nos streamings, fazer cinema e isso é maravilhoso!", afirmou Juliana.

Na sequência, a atriz disse que pretende colocar um projeto pessoal em prática e falou sobre sua nova fase. "Eu acho que as pessoas estão cada vez mais consumindo tudo! É a internet rolando em paralelo com o que está acontecendo na televisão, e ali na internet já marca o cinema para mais tarde. Eu acho que você está inserido em tudo isso é maravilhoso e muito rico artisticamente também porque vem novas possibilidades, novos desafios, novos personagens”, destacou.

