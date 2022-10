Confira as primeiras imagens de Fátima Bernardes no 'The Voice Brasil | Televisão | O Dia

Fátima Bernardes assumiu o comando do ’The Voice Brasil’ - Globo/João Cotta

Publicado 04/10/2022 16:23

Rio - No comando da 11ª temporada do "The Voice Brasil", Fátima Bernardes realizou as primeiras gravações no palco do reality musical. A apresentadora, que deixou o "Encontro" no começo de julho, comentou a expectativa para a estreia do programa.

fotogaleria "É momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando. Isso impressiona muito, porque a gente imagina que todo mundo que canta bem nesse país já se inscreveu. Mas sempre tem muita gente maravilhosa inscrita, e com histórias incríveis”, destacou.

A apresentadora falou sobre a maneira que foi acolhida pela equipe e os jurados da atração. "Eu fui muito bem recebida, fiquei muito feliz; todos os técnicos [IZA, Gaby Amarantos, Michel Teló e Lulu Santos] me visitaram diversas vezes no 'Encontro', então foi um reencontro com essas pessoas. E o que eu gostei muito também foi reencontrar a plateia. Foi muito tocante ver esse carinho e essa saudade que as pessoas estavam, assim como eu estava deles, desse contato mais próximo com o público. Estou muito emocionada e acho que será muito bonito de ver. Com a minha chegada, a chegada da Gaby e da Thais, acredito que teremos uma nova dinâmica entre os que já estavam e nós", adiantou.



Além da apresentação de Fátima Bernardes, o "The Voice Brasil" terá Thais Fersoza na cobertura dos bastidores. Com a direção de gênero de Boninho, o reality musical está previsto para estrear em novembro.