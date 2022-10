Peões perdem a linha e discutem feio na cozinha, em 'A Fazenda 14' - Reprodução/PlayPlus

Publicado 04/10/2022 21:19 | Atualizado 04/10/2022 21:57

Rio - Os participantes de 'A Fazenda 14' se estranharam na tarde desta terça-feira (4) e a produção do reality show da RecordTV precisou intervir. O conflito começou quando Pelé Milflows reclamou dos colegas de confinamento, acusando os peões de não terem educação. O rapper alegou que algumas pessoas não respeitam o momento em que as outras tentam dormir no quarto, o que irritou Lucas Santos.

"Você foi moleque quando a gente estava lá dentro e você estava fingindo", disparou Lucas. "Não era fingimento, eu estava dormindo!", rebateu Pelé. "Dormindo o meu ovo!", replicou o ator. Os dois seguiram trocando ofensas e sobrou até para Bia Miranda, quando o rapper afirmou que teria sido tratado com deboche pela neta de Gretchen. "Desde o começo eu não vou com a sua cara", disse Pelé para a modelo.

Enquanto isso, Deborah Albuquerque voltou a trocar farpas com Deolane Bezerra para defender o artista: "Essa daqui não deixa o Pelé falar, corta umas 20 vezes o Pelé", afirmou. "Você é a maior baba-ovo minha aqui dentro!", retrucou a advogada em determinado momento da briga. Uma gritaria se espalhou pela cozinha até que a produção do reality rural mandou um aviso para os participantes: "Atenção, separem-se imediatamente".

A produção pediu para eles se separarem #AFazenda pic.twitter.com/cwgZzaAqp4 — Central Reality (@centralreality) October 4, 2022

Após a confusão, Tati Zaqui precisou solicitar atendimento médico para tratar problemas de pressão. Ellen Cardoso, a Moranguinho, também se queixou com aliados de que não estava bem e foi aconselhada por Iran Malfitano a pedir ajuda à produção caso não melhorasse.