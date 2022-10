Alex Gallette ameaça agredir Bia Miranda em 'A Fazenda 14' e declaração repercute na web - Reprodução

Publicado 04/10/2022 22:42 | Atualizado 04/10/2022 22:47

São Paulo - Alex Gallete fez uma ameaça para Bia Miranda durante conversa com aliados em "A Fazenda 14". O influenciador citou nesta quinta-feira (4) que poderia bater na neta adotiva de Gretchen caso ela volte como fazendeira nesta semana.

Alex citou para Tati Zaqui que poderia ser expulso se ela voltasse fazendeira. "Então vai ser ela na prova, disputando com dois nossos. Mas um dos nossos volta fazendeiro, tá com a peste dela virar fazendeira? Não é possível, eu dou na cara dessa menina e sou expulso se ela volta fazendeira", disse, rindo. Tati então afirmou que ela não voltaria com o chapéu. "Acho que ela nem quer ser fazendeira", disse.

Alex falou que se a Bia voltar como fazendeira ele da na cara dela e é expulso. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/JRsS5JjSou — Adrielle (@adrielletuitta) October 4, 2022

A frase gerou críticas nas redes sociais. "Alex se intitula feminista (o que já é um erro), passa o dia acusando participantes de machismo, xenofobia, homofobia e tudo que for depreciativo, para depois, atrás cortinas, insinuar que irá agredir uma mulher", disse um. "Alex não sustenta nem o que ele fala vai sustentar um personagem duvido vê se alguém vai replicar isso? Duvido", disse outro perfil.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.