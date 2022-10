Tenório morre em "Pantanal", da TV Globo - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/10/2022 09:14

Rio - A morte de Tenório, em "Pantanal", da TV Globo, movimentou as redes sociais na noite desta terça-feira. Os internautas elogiaram a cena, um das mais aguardadas do folhetim, e a atuação impecável de Murilo Benício, que dá vida ao personagem.

Na trama, Zaquieu (Silvero Pereira) e Alcides (Juliano Cazarré) foram até o rio encontrar Tenório. Lá, Zaquieu e o vilão discutem, com a arma apontada um para o outro. O fazendeiro, então, efetua um disparo e atinge Zaquieu. Alcides defende o amigo e atinge Tenório com uma zagaia. Na sequência, Tenório é levado para as águas do rio pela sucuri, o Velho do Rio (Osmar Prado).

Eu tô gritando com essa cena! Impecáveis #Pantanal pic.twitter.com/7hHoGXvcd9 — TV Globo (@tvglobo) October 5, 2022

O Véio levando o Tenório pro rio. Adeus, Tenório, adeus! #Pantanal pic.twitter.com/DF4dnZDp9j — TV Globo (@tvglobo) October 5, 2022

Os internautas vibraram com a sequência nas redes sociais. "Eu juro, que cena impactante essa da morte de Tenório. Que novela", comentou um. "Tenório era a própria encarnação do mal, mas Murilo Benício é tão gigante, que ator magnifico, sempre consegue encontrar o tom certo de seus personagens, e gerar as mais variadas emoções no telespectador", destacou outro. "

Confira:

Tenório era a propria encarnação do mal, mas Murilo Benício é tão gigante, que ator magnifico, sempre consegue encontrar o tom certo de seus personagens, e gerar as mais variadas emoções no telespectador. #Pantanal — Fãsde Angelina Jolie (@Fas_de_Angie) October 5, 2022

Eu juro que cena impactante essa da morte de Tenório. QUE NOVELAAAAAA #Pantanal pic.twitter.com/QKJq0YITkC — PEDRAO (@Itspedrito) October 5, 2022