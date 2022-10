Após término de ’Pantanal’, Jesuíta Barbosa muda de visual - Divulgação / Globo e Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2022 11:04 | Atualizado 06/10/2022 11:05

Rio - Jesuíta Barbosa surgiu com um novo look, abandonando de vez o visual de seu personagem Jove após o término da novela "Pantanal", que terá o último capítulo exibido nesta sexta-feira. No Instagram, o ator apareceu com os cabelos mais curtos e iluminados em registros feitos pelo cabeleireiro Augusto Allencar.

Em imagens publicadas nos stories do profissional, o ator aparece com os cabelos presos e logo depois surge com o resultado final da coloração e do corte. "Depois de meses no Pantanal a pessoa volta. Largou a Juma e voltou para mim", disse o cabeleireiro, bem-humorado, sendo respondido por Jesuíta: "Fiquei belo!".

"Bye, bye, Jove!", escreveu ainda o cabeleireiro em um vídeo onde o ator faz diferentes poses para mostrar o novo visual. "O deuso do momento", comentou uma fã. "Jesuíta, seu lindo!", escreveu um seguidor. "Esse homem é lindo!", elogiou uma internauta.