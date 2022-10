Dira Paes consola filho durante ’Mais Você’ - Reprodução / TV Globo

Dira Paes consola filho durante ’Mais Você’Reprodução / TV Globo

Publicado 06/10/2022 13:30 | Atualizado 06/10/2022 15:00

Rio - Dira Paes precisou acalmar o filho caçula, Martim, de 6 anos de idade, durante sua participação no programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga. A atriz de 53 anos falava sobre os bastidores do casamento de sua personagem, Filó, e Zé Leôncio (Marcos Palmeira), nos últimos capítulos de "Pantanal", quando foi surpreendida pelo choro do menino.

Na ocasião, a artista chamou o menino para perto de si e tentou consolá-lo. "Não pode chorar. Sem chorar. Pronto, gente", disse, enquanto abraçava o menino. Logo depois, Dira pediu licença para se ausentar da chamada de vídeo, a fim de tranquilizá-lo.

Ana Maria logo chamou o intervalo, mas a atriz retornou rapidamente e explicou a situação. "Já dei beijinho. Era carência de mãe, que está aqui em cima e não pode falar. Aí, ele não sabia porque não podia falar comigo. Mas já tá aqui em cima e tá tudo certo", contou a atriz, que também é mãe de Inácio, de 14 anos.

"Eu acredito tanto em programa ao vivo e eu gosto tanto de fazer essa função aqui. Você me deu um presente, porque com o Martim entrando aí e você sendo a mãe agora, o seu olhar muda. É tão bonito ver isso", elogiou Ana Maria sobre a postura de Dira.

"Ele queria saber por que não podia me ver e porque estavam prendendo ele. Aí ele estava revoltado porque não estavam deixando. Mas agora já entendeu, tá ótimo aqui. É gato me querendo, é filho me querendo", brincou a artista, que minutos antes, teve a mesa invadida pelo animal, que quase derrubou a câmera. "Ele queria só pegar mesmo. Saber 'por que não?', 'por que não posso?'. Está todo mundo carente da Dirinha aqui", acrescentou.

"Obrigada, Martim, por ter aparecido por aí. Você deu um afago no meu coração de mãe e avó", finalizou Ana Maria Braga.