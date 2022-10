Deolane Bezerra analisou aliados em papo com Vini Buttel - Reprodução/Playplus

Publicado 06/10/2022 18:45

Rio - Deolane Bezerra mostrou que está incomodada com o comportamento de seus aliados em "A Fazenda 14". Durante conversa com Vini Buttel, na tarde desta quinta-feira, a advogada criminalista afirmou que em alguns momentos os colegas de confinamento agem de maneira infantil.

fotogaleria "Tem uma galera que tem uma mudança de comportamento muito rápida", opinou Vini. "Todo mundo, tá? Menos a Morango. A gente está lidando com muita criança. Minha Pétalazinha eu amo. É preguiçosa, mas é o estilo de vida, sabe? Não adianta. As duas [Pétala e Bia] são muito bagunceiras, e eu sou muito organizada. Fico doida", disse Deolane.

O ex-participante do "De Férias com o Ex" comentou que Pétala mudou de comportamento após a chegada da neta de Gretchen. "Mas quando a Pétala estava mais com você, antes da Bia chegar, ela era mais organizada, né?", disse. "Sim. Fazia mais coisa. Eu ficava em cima, né? A gente sabe que prejudica dentro da casa, mas tem hora que não dá pra gente ficar enchendo o saco dos outros. O Thomaz não move uma palha. Se tiver uma dinâmica de 'preguiçoso', vou por logo ele", adiantou.

A advogada ainda analisou o jogo de Tiago Ramos. "Ele precisa se autoconhecer, o Tiago. Muito. Ele é muito do bem, faz você sorrir, ele é prestativo demais, tenta dar o melhor dele em tudo, mas é muito impulsivo. Parece que eu estou lidando com... Nem os meus filhos são assim. Com os meus filhos, eu dou dois gritos e acabou."