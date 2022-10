Pétala Barreiros toca o sino e pede para sair de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 07/10/2022 07:30

Rio - Pétala Barreiros tocou o sino em "A Fazenda 14" e pediu para deixar o reality show da Record TV. A peoa tomou a atitude após a eliminação de Rosiane Pinheiro na roça desta quinta-feira. Depois do programa ao vivo, Pétala foi para o quarto, viu as fotos de sua família e afirmou estar com saudades. Deborah Albuquerque foi para o local e começou a mandar indiretas para a rival. A ruiva ainda pediu para Pétala deixar o quarto, já que nenhum de seus aliados estava lá.

Logo em seguida, Pétala sumiu do confinamento, causando estranhamento entre os peões. Ao perceber que ela realmente não estava em nenhum local da casa, Bia falou sobre o assunto. "Na hora da roça, a Pétala disse que se a Deborah voltasse, ela ia pedir para ir embora. Depois ela cochichou 'te amo' para mim e sumiu", disse a neta de Gretchen.

Depois de algum tempo sumida, Pétala surgiu na sala e contou para os amigos que tocou o sino e pediu para sair. "Eu fui lá, toquei o sino e falei que quero ir embora. A Deborah é muito má, gente, vocês não têm noção", disse a peoa.

No entanto, após descobrir que teria que esperar até o dia seguinte para ir embora, Pétala mudou sua postura e decidiu continuar no reality show.

Pouco tempo depois, Vini explicou o que houve para André. "A Pétala estava chorando e tal, já estava meio mal. Aí a Deborah entrou na mente dela, disse que ela estava se fazendo de vítima. Então ela [Pétala] pediu para desistir", disse.