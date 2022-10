Rosiane Pinheiro é a terceira eliminada de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 07/10/2022 07:50 | Atualizado 07/10/2022 07:51

Rio - Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada de "A Fazenda 14" na noite desta quinta-feira. A ex-dançarina recebeu apenas 21,28% dos votos do público para permanecer no reality show da Record TV. Deborah e Tiago, que estavam disputando a permanência com ela, tiveram respectivamente 51,45% e 27,27% dos votos.

"Antes de mais nada eu quero agradecer muito por tudo o que você entregou pra gente até aqui. Foi uma passagem linda, divertida, quero saber se ficou alguma mágoa", perguntou Adriane Galisteu para Rosiane. "Não, não guardo mágoa. Eu sou mais amor, mas se tiver que causar confusão, eu não consigo me controlar. Sou oito, ou oitenta", respondeu Rosiane.

A apresentadora ainda perguntou o que ela achava de ter sobrado no resta um, o que consequentemente culminou em sua ida à roça e posterior eliminação. "Quando tu falou no questionário, aí eu pensei: 'Então tenho que tirar a máscara de umas 12 pessoas, mais ou menos'. No primeiro resta um, beleza, mas no segundo eu já sobrei. Mas senti que seria a eliminada de hoje, até falei com o Tiago", disse a ex-peoa.

Após a eliminação, Rosiane conversou com Lucas Selfie na "Cabine de Descompressão". A ex-dançarina admitiu que poderia ter se entregado mais ao jogo. "Eu fui muito autêntica. E pelo que eu percebo do jogo, vendo outras pessoas, eu acho que poderia ter me entregado mais", afirmou. "A gente também achou", disse Lucas Selfie.

"Brigado mais, né? Porque se entregar no jogo é brigar. E tipo, eu evitava brigas porque não eram comigo. As que foram comigo eu briguei, mas não quis ser injusta", continuou Rosiane.

Selfie também perguntou se Rosiane não acha que Deborah está se tornando "forte" no jogo por conta da "perseguição" de Deolane, Pétala e da própria Rosi, que surpreendeu e disse estar torcendo pela rival. "Então deixa ela ficar forte. Acho ela linda, maravilhosa. Ela que cresça cada vez mais. Agora eu que estou torcendo por ela", afirmou.