Deolane Bezerra ameaçou novamente Deborah Albuquerque Reprodução/Playplus

Publicado 07/10/2022 19:45

Rio - Após novo embate com Deborah Albuquerque em "A Fazenda 14", Deolane Bezerra conversou com Ellen Cardoso, Lucas Santos e André Marinho sobre a influenciadora e aproveitou para fazer ameaças a integridade física da vice-campeã do "Power Couple 2021".



fotogaleria "Eu ia tacar (a garrafa) na cabeça dela, depois eu ia pegar a cabeça dela e bater na quina do baú e abrir, pegar um canudo e beber o sangue dela", afirmou aos risos. "Ai meu Deus. Minha filha, pelo amor de Deus, você tá brincando", disse André.

"Estou brincando não", respondeu Deolane. "Está brincando sim", repetiu o cantor. "Foi tudo que passou pela minha mente", completou a advogada.