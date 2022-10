Zé Leôncio (Marcos Palmeira) morre e assume o lugar do pai como o Velho do Rio, no último capítulo de 'Pantanal' - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/10/2022 09:41 | Atualizado 08/10/2022 09:51

Rio - Com cenas emocionantes e imagens de tirar o fôlego, o remake de "Pantanal" chegou ao fim, nesta sexta-feira. Nas redes sociais, fãs da novela elogiaram o último capítulo exibido pela TV Globo e destacaram a atuação impecável do elenco que inclui nomes como Marcos Palmeira, Dira Paes, José Loreto e Osmar Prado.

O momento em que Zé Leôncio (Palmeira) finalmente reencontra o Velho do Rio (Prado) foi um dos pontos altos do folhetim. "Poesia pura esse final do Zé Leôncio e do Velho do Rio, viva a arte, viva a novela brasileira!", declarou um internauta. Na cena, o fazendeiro morre e deixa o plano material para assumir o lugar do pai como guardião do Pantanal. "Há muito tempo que eu não via um final de novela tão bonito e emocionante! Show de atuação, direção e fotografia", elogiou um usuário do Twitter.

"Lindo final. Antológico. Inesquecível", disse outra pessoa sobre a última cena do folhetim, que contou com uma narração de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão de "Pantana", exibida em 1990 pela extinta TV Manchete: "O homem é o único animal que cospe na água que bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que derruba a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso, está se condenando à morte".

O último capítulo do folhetim adaptado por Bruno Luperi, neto do autor original, ainda fez outra homenagem à versão exibida há 32 anos atrás. A cena do casamento triplo de Filó e Zé Leôncio, Tadeu e Zefa, e Zé Lucas e Irma também trouxe de volta alguns nomes do elenco original. Cristiana Oliveira, a primeira Juma, Giovanna Gold, a Zefa, Ingra Liberato, a Madeleine, e Sérgio Reis, o Tibério, marcaram presença no final da trama.

Na pele de Filó, Dira Paes também ganhou diversos elogios dos "pantaneiros" na internet. O encerramento da novela trouxe o casamento da fazendeira com Zé Leôncio e, logo em seguida, o luto pela perda do amado. "A Filó não teve um dia de paz nessa novela. Justamente a personagem que mais merecia ser feliz", comentou um fã da novela.



"Pantanal" chegou ao fim com o retorno de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) após a morte de Tenório (Murilo Benício) e o reencontro entre Zaquieu (Silvero Pereira) e Alcides (Juliano Cazarré). O ex-mordomo ainda protagonizou uma cena de beijo com o peão João Zoinho (Thommy Schiavo) durante a festa de casamento. "Em 2005, foi vetado o beijo entre peões na TV aberta. 2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público", comemorou Silvero, citando o beijo entre Bruno Gagliasso e Erom Cordeiro na novela "América", que nunca foi exibido.

