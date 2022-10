Jeniffer Nascimento vive a personagem Jéssica em ’Cara e Coragem’ - Divulgação / TV Globo

Publicado 11/10/2022 07:00

Rio - Jeniffer Nascimento não para: ela atua, canta, apresenta... A atriz de 29 anos acumula trabalhos de sucesso na televisão como "Malhação: Sonhos", de 2014, em que viveu a personagem Solange; "Êta Mundo Bom", de 2015, em que interpretou a caipira Dita; e "Pega Pega", de 2017, em que foi a vilã cômica Tânia, ao lado de Irene Ravache. Além disso, ela participou da segunda temporada do programa "Popstar", em 2018, do qual saiu vencedora.

Atualmente, Jeniffer mostra seu talento como a Jéssica, em "Cara e Coragem", da autora Claudia Souto. A artista conta que chegou a ter certa resistência a aceitar novos papeis de comédia, já que não queria ficar marcada apenas por esse tipo de trabalho. Mas sua aptidão falou mais alto e ela vem arrancando gargalhadas do público na pele da melhor amiga de Duarte/Bob Wright (Kiko Mascarenhas) no folhetim das 19h da TV Globo.

"Para mim, a Jessica está sendo um presente. É muito legal porque em algum momento da minha carreira eu tive uma resistência em fazer muitos personagens com a veia do humor e agora eu entendi que isso é uma coisa que eu sei fazer muito bem e preciso explorar da melhor maneira. Tenho tentado fazer isso com Jéssica. Ela tem muitas camadas. Apesar de ter esse humor que uma trama das 19h traz, ela tem essas outras camadas", afirma a atriz, que está feliz com a repercussão da novela e celebra a parceria com Kiko, que vive o personagem Duarte/Bob Wright.

"Eu vejo os dois como uma grande irmandade. A Jéssica é quase uma familiar do Duarte. Ele querendo ou não, ela vai estar pentelhando, dando conselhos e puxando a orelha dele a vida inteira. É uma relação muito gostosa. Estou muito feliz que essa parceria seja com o Kiko. Admiro muito o trabalho dele e a nossa química foi imediata. Lembro que na preparação online, no primeiro exercício, a gente nunca tinha se visto, mas já tivemos um ataque de riso, já fomos 'gongados' no exercício. Mas ali eu falei: 'a nossa química já está garantida'", revela a atriz, que garante que toda a equipe da novela está muito entrosada.

"É a equipe de milhões. A gente está muito feliz, parece que é o casamento perfeito mesmo. Para todos os lados que você olha, você pensa 'não tinha como serem outras pessoas'", comemora.

Logo no início de "Cara e Coragem", Jéssica era apaixonada pelo coreógrafo Renan (Bruno Fagundes), que não dava a mínima para ela. Depois, a personagem chegou a fingir um romance com Bob Wright (Kiko Mascarenhas) e até engatou um namoro com Lucas (Igor Fernandez). Jeniffer vê algumas semelhanças entre ela e sua personagem e fala sobre a importância e sutileza do texto de Claudia Souto.

"Eu me vejo na Jéssica. Principalmente na estrutura da sociedade em que a gente vive. Eu estudava em uma escola particular onde eu era a única menina negra", inicia a atriz.

"Eu sempre era a melhor amiga dos meninos, mas só agitava os rapazes para as minhas amigas. Então, a Jéssica nesse lugar de amor não correspondido, ela representa, infelizmente, o que ainda é a realidade de muitas mulheres pretas, de uma forma muito sutil e muito doce que a Claudia (Souto, autora) tem de trazer assuntos tão potentes. Mas acaba falando um pouco dessa coisa da solidão da mulher negra, que é a amiga que ajuda todo mundo, que está ali pra todo mundo, mas quem olha pra ela?", reflete a atriz.