Simaria fala sobre o fim da dupla com Simone em entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 10/10/2022 10:13 | Atualizado 10/10/2022 10:23

Rio - Simaria, de 40 anos, voltou a falar sobre o fim da dupla com Simone, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo. A cantora deu sua versão sobre o caso, desabafou sobre a má fase que enfrentou depois do término do casamento com o espanhol Vicente Escrig, citou o sofrimento dos filhos, Giovanna, de 10 e Pavel de 7, abriu o jogo sobre sua relação com a irmã e adiantou quais serão seus próximos passos na carreira musical.

"É como um casamento, chega uma hora que não dá mais", afirmou ela à Renata Ceribelli sobre a decisão em não seguir com a dupla. Segundo a cantora, tudo começou devido um problema de saúde. "Estava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída. Fui a um médico, ele disse: 'parou, seu calo (nas cordas vocais) não está legal. Eu não tinha coragem de parar, porque estava muito comprometida com tudo o que tinha que fazer, com a dupla, com os contratantes. Isso mexia demais comigo", desabafou.

Na sequência, Simaria falou sobre os momentos delicados que enfrentou por conta do problema de saúde, fim do casamento e da parceria musical com Simone. "Veio tudo de uma vez. A voz acabou, porque a mulher estava machucada internamente por causa da separação, vendo meus filhos sofrerem. Comecei a ter crises de pânico, de meu corpo estremecer, eu chorava de cair no chão. Comecei a cuidar da minha vida, dos meus filhos, da minha voz".

Ao falar sobre Simone, a cantora destacou: "Eu e minha irmã nunca tivemos rivalidade. Eram as pessoas que estavam a nossa volta". No entanto, ao ser questionada se foi acolhida pela família no momento de dor, a coleguinha optou pelo silêncio. "Não é a hora. Vai ter a hora", ressaltou.

Simaria chegou a dizer que se sentia cobrada pela irmã e que esse poderia ser um dos motivos para o término da dupla em uma entrevista. Ela, então, se explicou: "Não é nem que eu gostaria de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei, cansada, sem voz, rouca, esgotada, sabe, observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho, juntou tudo e chega uma hora que eu falei: ‘Gente, eu não aguento mais isso’. É como se fosse um marido, que fica no seu pé. Só que depois nós conversamos. Nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa. Ela disse: 'era cuidado, minha irmã'. Minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu. Na vida, hoje nós somos parceiras, irmãs".

Durante a conversa franca com Ceribelli, Simaria admitiu que sua ideia era voltar a cantar com Simone. Seu desejo era que a irmã a esperasse estar bem emocionalmente. "Não pra ficar pra sempre. Meu plano era fazer alguns shows e encerrar mesmo. Mas queria uma coisa e Simone outra. Queria fazer um disco em espanhol, chamei ela, ela disse: 'irmã, agora, não quero'. Adoro o palco, amo cantar, mas não gosto do processo para chegar no palco, pegar avião, andar quilômetros em ônibus, carro, foi o que me adoeceu". A esposa de Kaká Diniz, por outro lado, disse gostar da estrada.

Por fim, a cantora contou quais são seus planos profissionais para o ano que vem. "Em 2023 quero fazer muita música para projetos digitais. Recebi um convite para participar de um prêmio para homenagear compositores latinos americanos. Não vou me lançar ainda (na carreira internacional), estou plantando minha semente", reforçou.