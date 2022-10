Grazi Massafera encontrou Jade Picon antes da estreia de 'Travessia', na TV Globo - Reprodução/Globo/Instagram

Publicado 11/10/2022 17:14

Rio - Grazi Massafera esteve no "Encontro" desta terça-feira para comentar sua participação no primeiro capítulo de "Travessia", exibido pela TV Globo na segunda-feira. Durante o programa, a artista falou sobre o encontro que teve com Jade Picon, que estreou como atriz na emissora carioca, após ganhar destaque nacional no "Big Brother Brasil", na pele de Chiara, filha de Débora, personagem vivida pela loira.

"Fizemos um encontro aqui em casa. Quase não encontrei gravando porque, como vocês viram, a Débora morre antes, não temos cenas juntas", contou Massafera, que disse ter ligado para a influenciadora depois de saber da escalação.

Em seguida, ela relembrou a conversa que teve com a mais nova sobre o início da carreira como atriz logo após deixar o reality da TV Globo. Vale lembrar que Grazi foi escalada para um papel de coadjuvante na novela "Páginas da Vida" (2006), pouco depois de ser finalista no "BBB 5". "Foi uma delícia conversar com ela e poder sentir novamente aquela sensação de recomeço no lugar dela que é tão bom esse frescor e, ao mesmo tempo, um nervoso tão grande", relatou.

"Tem a expectativa, haters. E fazer por ela algo que eu queria que tivessem feito por mim. Tenho certeza de que ela vai arrebentar... Acolher, falar algumas realidades da rotina das gravações e estar disponível", declarou a atriz, na conversa com Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado.

Escrita por Gloria Perez, "Travessia" estreou como a nova novela das 21h da TV Globo na última segunda-feira. No primeiro capítulo, Grazi Massafera surgiu na pele de Débora, que inicia um romance com Guerra (Humberto Martins), mas se apaixona pelo sócio do empresário, Moretti (Rodrigo Lombardi). A personagem morre pouco depois de dar à luz Chiara, personagem que marca a estreia de Jade Picon como atriz.

"Foi incrível! Tinha o sonho de trabalhar com a Gloria e (foram) três anos sem trabalhar. Fiz 'Bom Sucesso' (em 2019) e agora voltar com essa personagem relâmpago. Dá um frio na barriga tão gostoso, estou tão feliz com a repercussão. Tenho muita gratidão pelo carinho e por voltar na casa fazendo uma personagem tão intensa, a chave de uma trama tão importante para a novela, muita responsabilidade", declarou.

A artista comemorou a participação na trama e celebrou o momento que vive na carreira. "Feliz com meu desempenho. Pela primeira vez, começo a ter ainda mais prazer trabalhando como atriz, venho tendo mais maturidade e, por isso, mais prazer também", afirmou.