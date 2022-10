Aeronave interrompeu dinâmica realizada pelos peões - Reprodução/Playplus

Publicado 11/10/2022 18:14

Rio - Os participantes de "A Fazenda 14" foram pegos de surpresa na tarde desta terça-feira após um helicóptero sobrevoar a sede do programa em Itapecerica da Serra (SP) e jogar pétalas de rosas. A aeronave apareceu no momento em que os peões realizavam uma atividade promovida por um dos patrocinadores do reality show. De imediato, os peões foram encaminhados de volta para a casa e a transmissão foi cortada para a área dos animais.

fotogaleria Não demorou muito e os internautas chegaram ao nome de quem teria enviado o helicóptero: Naldo Benny. Com a repercussão, o marido de Ellen Cardoso, a mulher moranguinho, apareceu nos Stories se declarando para a esposa. "Amor, te amo. Te amo! O preto aqui é sinistro e eu boto pra fud*r mesmo. Te amo", disse o cantor.

HELICÓPTERO NA SEDE! Cortaram o áudio na hora. Será que era recado de algum fandom? #AFazenda pic.twitter.com/x4NIN3DJtW — Central Reality (@centralreality) October 11, 2022