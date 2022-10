Kerline e Deborah comparam experiências de participar do 'BBB' e 'A Fazenda' - Reprodução/Playplus

Kerline e Deborah comparam experiências de participar do 'BBB' e 'A Fazenda'Reprodução/Playplus

Publicado 11/10/2022 22:45 | Atualizado 11/10/2022 22:45

São Paulo - O concorrente "Big Brother Brasil" foi assunto no reality rural "A Fazenda 14". Nesta terça-feira (11), Kerline, que já participou de ambos, comparou as dinâmicas entre os realities. Eliminada na primeira semana do "Big Brother Brasil 21", Kerline Cardoso entrou em uma discussão com Deborah Albuquerque para avaliar qual seria o melhor reality. Segundo elas, o da Record é "mil vezes melhor".

fotogaleria

"As dinâmicas, o jogo mesmo, os bichos... isso aqui é difícil". Enquanto falava, Kerline foi interrompida por Deborah. "Eu conversei com gente que contou coisas horríveis de lá, participante", relatou.

Deborah ainda diz que não gosta do modelo do Big Brother, e que prefere o estilo de "A Fazenda". "Tô amando participar deste, se quiser, Record, já me contrate! Já quero manter meu contrato assinado", esbravejou Kerline.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.