Rio - Após dez anos, os personagens Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero) estão de volta em "Travessia", da TV Globo. Apesar de terem terminado "Salve Jorge" juntos, os dois, agora, aparecem separados no folhetim de Gloria Perez. A delegada e o advogado, então, têm arrancado boas risadas do público com a relação de 'gato e rato'. Eles também fazem muito sucesso nas redes sociais.

"Inteligentemente a Glória começou com eles já separados como era da outra forma. A semente é a mesma, aquela coisa deles que é gato e rato, divertida, passando muito pelo humor. A gente vai passear nisso, nesse trâmite de humor, drama, afeto, carinho. Essa passagem do tempo é bacana também. Os personagens são os mesmos, mas como todas as pessoas, eles têm suas mudanças. O Alexandre não é mais o mesmo dez anos depois. Stenio e Helô também não são", reflete Alexandre Nero.

Giovanna concorda com o colega e diz que os dois assistiram a cenas de 'Salve Jorge' para compor o novo momento de seus personagens. "Voltei várias vezes em 'Salve Jorge' buscando cenas, tentando trazer coisas daquela Helô, daquela relação. Mandava mensagem pro Nero: 'vamos ver essa cena juntos'. Pra gente retomar coisas. O retorno deles vai trazer risadas, eles estão divertidíssimos, traz essa leveza pro espectador. A gente tem uma trama com muito momento emocionante. De uma certa forma, a gente também está responsável por essas reviravoltas da trama da novela, eu como delegada e ele como advogado", comenta.

Com a passagem de tempo, algumas mudanças aconteceram na vida profissional deles. Stenio continua advogando e defendendo com unhas e dentes seus clientes. Já Helô agora tem mais uma especialização, a de crimes digitais, e assume uma nova delegacia. Ela estará a frente do caso da deepfake que transforma a protagonista Brisa, interpretada por Lucy Alves, numa suposta criminosa.

Para dar vida à nova fase da delegada, Giovanna se empenhou. "Além de ter tido contato com as pessoas desse universo novo pra mim, que são os crimes digitais, também tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, pegar uma equipe de dublês e fazer vários dias de treinamentos pesados, com todos os tipos de fuga, perseguição, armamento. Se a gente vai usar na novela ou não, não sei, mas meu repertório está gigante. Gosto de estar sempre aprendendo e trazendo material novo para o trabalho".

Cupido de Helô e Stenio

Em meio a relação de Helô e Stenio existe Creusa (Luci Pereira), ex-empregada da delegada, que sempre atuou como cupido dos dois. A personagem começa a trama no Maranhão e se torna madrinha de Brisa. Contudo, ela decide voltar para o Rio de Janeiro após um novo convite de trabalho de Helô. "A Creusa vai ter uma surpresa ao chegar e ver esse casal separado. Ela vai mexer os pauzinhos pra trazê-los de volta. Eles têm uma separação muito consciente, mais da parte da Helô do que da dele. Acredito que mais pra frente Creusa vai trazer o cupido de volta", adianta Luci.

A artista também reforça o sucesso que o trio fez em "Salve Jorge". "Na rua onde moro, ninguém me chama de Luci, só de 'Dona Helô'. É a coisa mais engraçada, porque marcou muito. As pessoas não esquecem, me perguntam sobre Giovanna, Nero, da vida particular, inclusive, dos dois, lógico que não vou falar. A gente tem uma amizade muito grande, quando a gente está trabalhando junto, vira uma família. É fantástico".

Estilo da delegada Helô

Em "Salve Jorge", Giovanna ditou tendência. Capinhas de celular e até mesmo a cor do esmalte usados pela atriz viraram febre entre a mulherada. A artista, então, fala sobre o sucesso do estilo da delegada. "Quem dita tendência é o público, não é a gente. A gente está aqui colocando o corpinho pra jogo para os personagens, trocando ideias sobre o que ele veste. O personagem vai tomando uma forma tão grande ao longo das gravações que é mais forte que a gente ator. A novela estreia, todo mundo vai mandando coisas pros personagens usarem. O que mais vai sendo falado pelo público é o que a gente mais explora, seja a roupa, o sapato, acessório. Gosto de tudo. Acho que essa nova caracterização está muito real, é uma mulher que se veste de uma maneira que acredito, dentro do que ela faz, da profissão dela".

Pausa na atuação

Após o fim de "Travessia", a atriz anunciou que fará uma pausa nas novelas. "Na verdade, depois de fazer uma novela durante a pandemia, que durou dois anos, a 'Quanto mais vida melhor', e emendar nessa novela da Gloria, que temos um longo caminho a percorrer, nada mais natural que dar uma pausa. Não atuo só como atriz na minha carreira. Faço milhões de coisas, tenho empresa e toco outros negócios. Fazer a delegada Helô nesse crossover, não tinha como não estar participando disso. Essa pausa é necessária pra gente se reciclar, se reinventar e começar tudo de novo", explica Antonelli.