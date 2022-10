Cantor Daniel é devoto de Nossa Senhora Aparecida - Divulgação

Publicado 12/10/2022 10:09

Rio - Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, o cantor Daniel participou do Festival em homenagem a santa nesta segunda-feira. O artista contou como foi participar do evento, que teve a cobertura da TV Aparecida.

"Eu, na verdade, me sinto honrado e presenteado por poder estar nesse momento no Santuário para homenageá-la! Cantar pra ela eu canto sempre! Em forma de gratidão por ela interceder por mim, pela minha família, amigos, meus fãs. Num momento de tanta provação que estamos vivendo, estarmos bem e com saúde é uma dádiva", afirmou o artista, que também conta como começou sua devoção.

"Começou quando eu era ainda muito jovem, de forma muito natural, particular! Minha base familiar vem da religião católica, que acredito ser um grande incentivo pra essa minha devoção. Já passei muitos momentos de provação ao longo da minha vida e eu não tenho dúvidas de que minha fé falou mais alto, foi a minha grande estrutura, e ela estava presente em todos esses momentos!", garantiu.

A TV Aparecida contará com uma programação especial nesta quarta-feira. "É uma grande alegria celebrar a Padroeira do Brasil com todos os devotos reunidos em sua casa. E a TV Aparecida fará a cobertura completa desta linda festa religiosa, que promete renovar a fé, a esperança e a alegria de todos aqueles que amam Nossa Senhora. Queremos e precisamos ser uma Igreja Missionária que leve a esperança às famílias do nosso país e nós, como TV Aparecida, fazemos parte dessa missão de anunciar o Evangelho de Jesus e as glórias de Maria, e assim renovarmos o ardor num espírito de Comunhão, Participação e Missão", afirma Irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de programação da emissora.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ABAIXO:

Terço Solene, às 6h



Missa de Aparecida (Santuário Nacional), às 7h



Central da Padroeira, às 8h



Missa Solene (Santuário Nacional), às 9h



Central da Padroeira, às 10h30



Missa das Crianças (Santuário Nacional), às 12h



Central da Padroeira, às 13h20



Consagração Solene a Nossa Senhora (Basílica Histórica), às 15h



Central da Padroeira, às 16h



Ângelus (Basílica Histórica) e Procissão Solene, às 18h



Missa de encerramento (Santuário Nacional), às 19h15



Musical "Fortes na Fé", às 20h50



Cinema da Fé, às 22h - Filme: “Aparecida do Brasil”