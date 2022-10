Estreia de Jade Picon em ’Travessia’ repercute nas redes sociais - Reprodução

Publicado 12/10/2022 13:25

Rio - O momento tão aguardado finalmente chegou: Jade Picon estreou em "Travessia", novela de Gloria Perez, no episódio que foi ao ar na noite desta terça-feira. Na trama, a influenciadora digital vive Chiara, uma jovem mimada pelo pai, Guerra (Humberto Martins).

As primeiras cenas de Jade na novela deram o que falar nas redes sociais e dividiram opiniões no Twitter. Alguns internautas disseram que a influenciadora mandou bem para uma iniciante, outros não concordaram. Houve também quem reparasse no sotaque de Jade.

"Vamos ser sinceros: Jade Picon mandou muito bem na atuação", disse um internauta. "Como carioca me sinto ofendida pela Jade Picon tentando imitar nosso sotaque", brincou outra pessoa.