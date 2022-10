Chay Suede mostrou o bumbum em cena de 'Travessia', nesta quarta-feira - Reprodução/TV Globo

Chay Suede mostrou o bumbum em cena de 'Travessia', nesta quarta-feiraReprodução/TV Globo

Publicado 12/10/2022 22:42

Rio - Chay Suede se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a exibição do terceiro capítulo de "Travessia", nesta quarta-feira, na TV Globo. Em uma das cenas finais, o ativista Ari, personagem vivido pelo ator, transou com Brisa (Lucy Alves) e o ator acabou mostrando seu bumbum na frente das câmeras.

O momento quente deixou o público eufórico e os telespectadores foram ao Twitter para reagir à cena: "Assistindo a bunda do Chay em rede nacional, obrigado, Rede Globo", disse uma pessoa. "3° capítulo e bumbum do Chay Suede, Gloria Perez você merece 79 pontos de audiência", declarou outra fã, citando a autora da nova novela das 21h.

Ainda teve quem desejasse estar no lugar de Brisa, que apertou o bumbum do "namorido" durante a cena de sexo. "Meu deus, eu invejo essa mulher", afirmou um internauta. "Lucy Alves (é) a mulher mais sortida do mundo. Ela tá sendo paga pra apalpar a bunda do Chay Suede", disparou mais uma admiradora. "Dos criadores de 'Verdades Secretas', vem aí 'Verdades Maranhenses'", brincou outro usuário.

Confira as reações:

Os torcedores de futebol ligando a tv pra ver se o jogo começou e dando de cara com a bunda do Chay KKKKKKKK#Travessia pic.twitter.com/kR6HTorun8 — Hugo Leonardo (@tv2000000) October 13, 2022

se botaram a bunda do chay suede na tv eu tbm quero ver a bunda do alexandre nero — gio (@stwloisa) October 13, 2022