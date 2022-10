Bia Miranda é a nova fazendeira e escapa da roça - Reprodução

Publicado 13/10/2022 08:18

Rio - Bia Miranda venceu a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira. Com isso, a jovem é a primeira mulher a conquistar o chapéu nesta edição de "A Fazenda". A disputa exigiu pontaria e agilidade. Bárbara Borges, Bia Miranda e Tati Zaqui participaram. Vini Buttel foi vetado da competição.

Pelé, que tinha os poderes desta semana, entregou um deles para Kerline. A ex-BBB precisou, então, escolher uma das meninas da baia para receber votos normalmente. Ela escolheu Deolane Bezerra. Pelé também deveria ter um poder, mas ele mexeu no objeto antes da hora e o poder foi cancelado por Adriane Galisteu.

Fazendeiro da semana, Alex Gallete indicou Vini Buttel. "Como semana passada ele disse que queria me ver fora da casa, eu também quero vê-lo. Essa pessoa precisa refletir um pouco sobre o que ele falou aqui dentro. Espero que lá fora ele pense e repense sobre o que ele falou aqui", disse ao citar o rival.

Bia Miranda foi a peoa que recebeu mais votos e também foi para a roça. Ela então pode escolher uma pessoa da baia e puxou Babi. A atriz iniciou o resta um e Tati Zaqui sobrou. Com isso, ela ocupou o terceiro banco da roça e vetou Vini de fazer a prova do fazendeiro. Com a vitória de Bia, apenas Babi, Tati e Vini estão na roça. Um deles deve deixar o reality show na noite desta quinta-feira.