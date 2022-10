Deolane provoca Tati Zaqui: ’Pau no seu c*’. Funkeira rebate: ’Sua chifruda’ - Reprodução

Deolane provoca Tati Zaqui: ’Pau no seu c*’. Funkeira rebate: ’Sua chifruda’Reprodução

Publicado 13/10/2022 08:40 | Atualizado 13/10/2022 08:42

Rio - Os ânimos ficaram bastante exaltados depois da prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira em "A Fazenda 14". Bia Miranda conquistou o chapéu e Deolane comemorou muito a vitória da amiga. Ela ainda aproveitou para alfinetar Tati Zaqui. "Se f*deu! Espero que você saia. Pau no seu c*", disparou a advogada.

Tati Zaqui não deixou os xingamentos passarem batidos e relembrou as traições de MC Kevin, ex-marido de Deolane, que morreu ao cair da sacada de um hotel enquanto traía a advogada. "Sua chifruda", disse Tati. Thomaz, então, apareceu na sala e carregou Tati para outro lugar.

"Defensora de aproveitador de mulheres. Mostra o que o funk vai fazer agora", gritou Pétala para Tati, fazendo referência a Thomaz Costa. "Agora vem bater de frente, sua covarde. Aqui é fora Tati", completou Bia Miranda.

A baixaria entre as peoas deu o que falar nas redes sociais.

tati: “DEOLANE CHIFRUDAAA”. KKKKKKKKKK DIVAA. não deixem a tati sair pic.twitter.com/9m0oxaT43F — maycon (@mayscratch) October 13, 2022

Pétala e Tiago dizendo que a Tati não respeitou a Deolane quando à chamou de chifruda e disse que ela desrespeitou também o falecido.



Ah, mas a Deolane chamar ela de boqueteira é ser super respeitosa né? Esse povo é muito hipocrita. #AFazenda14 — emer (@emerzow) October 13, 2022

"Tati boqueteira." (Deo)

"Deolane chifruda." (Tati)



É muito engraçado saber que isso tudo está numa emissora que se diz evangélica cujo dono é um bispo que diz que a Globo não tem moral e destroi familias. #ProvadoFazendeiro pic.twitter.com/ppbEfn0rW6 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 13, 2022

Tiago batendo a panela kkkk os griteiros kkk a Deolane falando q a Tati que quis ir pra roça, o caos! pic.twitter.com/GCYvyiKCoz — Phany (@phany_ester) October 13, 2022