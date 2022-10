Rodrigo Lombardi mostrou os bastidores de cena de ação em 'Travessia' - Reprodução/Instagram

Rodrigo Lombardi mostrou os bastidores de cena de ação em 'Travessia'

Publicado 13/10/2022 18:53 | Atualizado 13/10/2022 18:54

Rio - Rodrigo Lombardi usou o Instagram, nesta quinta-feira, para revelar o segredo por trás de uma cena de ação do primeiro capítulo de "Travessia". O ator compartilhou uma sequência de vídeos mostrando as filmagens do momento em que seu personagem, Moretti, pula da varanda de um hotel para fugir de Guerra (Humberto Martins), após ser flagrado na cama com Débora (Grazi Massafera).

fotogaleria

"Hoje tem tudo sobre o spider Moretti! Não sou o mister M, mas vou revelar a cena inteira e a origem de meu superpoder pra pular do terceiro andar começando pelo excelente câmera e amigo J. Passos e os macetes pra criar essa cena. Divirta-se", disse o artista, na legenda da postagem. Nos vídeos, é o dublê Guilherme Barros que pula da sacada, enquanto o ator dá sequência e sai mancando, já no térreo.

Após divulgar o registro dos bastidores, Rodrigo colecionou elogios de fãs e amigos: "Tá em forma, spiderman!", brincou Mouhamedh Harfouch, chamando o ator de "homem-aranha". "Irado", comentou Rafael Vitti. "Adorei saber como a cena foi feita", escreveu uma seguidora. "A atuação de milhões!", disparou outra internauta.

