Cena inédita da morte de Zé Leôncio vaza na webRoberto Teixeira/Gshow

Publicado 13/10/2022 19:31 | Atualizado 13/10/2022 19:35

Rio - "Pantanal" terminou na última sexta-feira (7), mas fãs ainda superaram o fim. Uma cena cortada do capítulo final da novela está circulando nas redes sociais. No trecho vazado, a personagem de Dira Paes, Filó, e o resto da família encontram Zé Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira, morto no sofá. Nas últimas semanas da trama, o Gshow divulgou fotos da cena, mas cena não foi ao ar.

fotogaleria

No vídeo gravado dos bastidores do cenário, Filó se aproxima de Zé Leôncio, sem perceber que o marido já havia morrido.

"Não acredito que 'ocê' veio cochilar com o quadro do 'véio' na mão. Bora subir, ficar mais um pouquinho lá em cima. Se você ficar aqui embaixo, vou ficar com 'sardade'", diz a personagem de Dira Paes, percebendo em seguida que Zé está morto e começa a gritar por ele. "Não me deixa aqui! Acorda, Zé! Não me deixa aqui sozinha!", diz ela desespera. Na sequência, os filhos e o restante da família aparecem.

A junção dos dois vídeos! spoiler da tão esperada cena de #Pantanal ! A família do Zé Leôncio o encontrando morto no sofá!



Reprodução: Instagram pic.twitter.com/bD4mhzWzom — Juliana Carneiro (@jhulicarneiro) October 12, 2022

Já no capítulo exibido pela TV Globo, Zé Leôncio vai ao encontro do Velho do Rio, vivido por Osmar Prado, ficando em seu lugar. Logo após, toda a família aparece reunida no velório do peão.