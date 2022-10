Tati Zaqui é a quarta eliminada de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 14/10/2022 08:52

Rio - A funkeira Tati Zaqui foi a menos votada pelo público na noite desta quinta-feira e deixou o reality show "A Fazenda 14" com apenas 27,70% dos votos para continuar no programa. Vini e Bárbara Borges seguem na disputa com 43,33% e 28,97% respectivamente.

Adriane Galisteu falou sobre a manobra arriscada que Tati fez ao se colocar na berlinda. "Ninguém na história desse programa voltou da roça ao ter se colocado nela. Boa sorte", disse a apresentadora, que alguns momentos depois anunciou a eliminação de Tati.

"Bom, antes de mais nada muito obrigada por ter feito parte dessa história. Você vai fazer muita falta, mas acho que você consegue imaginar porque você saiu hoje", afirmou Galisteu. "Pra ser sincera, não", respondeu a funkeira.

"Vou te ajudar: simplesmente pelo fato de ter se colocado na roça. Isso é um clássico em um reality show. Mesmo que por um motivo nobre tenha se colocado, nunca ninguém conseguiu voltar para a sede. Eu não acreditei quando você falou isso para a Kerline na hora do resta um. O público não gosta", explicou a apresentadora.

Cabine de Descompressão

Após a eliminação, Tati participou da "Cabine de Descompressão". Ela reforçou que não gostava de Tiago Ramos e que sempre tentava ficar longe dele na sede. "Tentei ficar longe do Tiago desde sempre, né. É que eu falo, acho que ele deve ser apaixonado por mim", disparou a funkeira.

"Você acha que ele estava a fim de você?", perguntou Lucas Selfie. "Em algum momento com certeza! Ele já me mandava mensagem [antes do confinamento]", disse Tati. "Eu via [as mensagens], não respondia e ele apagava. A única coisa que eu via era: 'Oi, tudo bem?'. Várias vezes", completou.

"Ele falou que eu dei em cima dele em alguma festa porque eu puxei o cachecol dele. Eu estava alterada, feliz... Acho que é um jogo muito baixo da parte dele", finalizou.