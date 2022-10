Serginho Groisman comanda o Altas Horas há 22 anos - Reprodução/Instagram

Serginho Groisman comanda o Altas Horas há 22 anos Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2022 21:16

fotogaleria

Rio - Serginho Groisman usou o Instagram nesta sexta-feira para celebrar o vigésimo segundo aniversário da estreia do "Altas Horas", seu programa na TV Globo. O apresentador de 72 anos compartilhou um registro de sua primeira cena no auditório no qual ele aparece de braços abertos."Hoje o Altas Horas completa 22 anos. Essa é a primeira cena. Milhares de pessoas passaram pelo auditório. Milhares de convidados. Milhões prestigiando todo sábado. Especial agradecimento a minha produção e a todos que não aparecem mas que ajudam a fazer esse espaço que desejamos ser divertido, reflexivo, diverso e respeitoso", escreveu.