Adriane Galisteu dá recado ao público e aos peões em ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Adriane Galisteu dá recado ao público e aos peões em ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 17/10/2022 07:42 | Atualizado 17/10/2022 07:43

Rio - Com uma semana marcada por muitas polêmicas e confusões, a Record TV teve que se pronunciar sobre o clima pesado em "A Fazenda 14". No programa deste domingo, a apresentadora Adriane Galisteu leu um recado tanto para os peões que estão confinados quanto para o público. Ela falou os motivos do cancelamento da festa, o modo como os participantes tratam os animais e também sobre uma possível agressão por parte de Bia Miranda.

fotogaleria

"Tem quem diga que a gente demora pra tomar decisões. Não é verdade. Por exemplo, no caso do helicóptero dessa semana, na hora que aconteceu, nós já tentamos resgatar imagens da aeronave, buscar a origem dela. Mais tarde, quando um parente de um peão supostamente assumiu a responsabilidade, nós preparamos uma denúncia para investigar o acontecimento. Afinal, a pessoa voou baixo, perto dos nossos bichinhos, algo que não pode ser feito. Se a gente não agiu ainda mais depressa, foi pra colher o máximo de informações", iniciou a apresentadora.

"Parentes de dois peões já se perderam nos arredores da Fazenda tentando fazer contato. Nossa equipe de segurança resgatou essas pessoas, passou um alerta sobre a cláusula do contrato dos peões com a Record, e disse que esse tipo de atitude pode resultar em punição ou expulsão. Então, ao invés de ajudar, eles estão prejudicando os peões", continuou Galisteu, que tranquilizou os peões afirmando que está tudo bem com suas famílias.

Cancelamento da festa e suposta agressão

Ela seguiu então justificando o polêmico cancelamento da festa e negou que o evento tenha sido cancelado por pressão de patrocinadores, como os internautas especularam nas redes sociais. "Falem bem ou falem mal, mas falem da gente. O problema é quando eles publicam fake news. Por exemplo, dizer que a festa foi cancelada por pressão externa, isso nunca, jamais aconteceu. O cancelamento foi uma decisão interna da produção, e ela aconteceu porque a gente preza pelo bem-estar dos peões e também de quem assiste nosso reality sempre", disse.

Ela prosseguiu comparando "A Fazenda" com outros realities e depois disse que os peões passaram dos limites. "Claro que a gente gosta de uma faísca e nossos peões não fogem da raia, mas tudo tem um limite, né? A gente está sempre de olho. Além disso, o confinamento é uma pressão bruta, e a festa acaba virando um momento de relaxar, de extravasar. Até porque, a Fazenda não é um parque temático. O nosso parquinho tem um pouquinho mais de adrenalina. Eu sei que os fãs de outros realities também assistem a gente, mas não dá pra comparar. Cada um tem suas regras, tem seu estilo. Na semana passada, a gente viu que podia acontecer um excesso".

"Nessa semana, desavenças passaram dos limites. A gente viu os peões ameaçando uns aos outros, querendo quebrar tudo. Então, pra preservar os peões e mesmo os programas, a produção optou por cancelar a festa dessa semana. Nós monitoramos tudo o tempo todo. E qualquer ação de um peão que contrarie as regras será punida até com expulsão. Não ocorreu nenhuma atitude que justificasse uma expulsão", disse ela sem citar nomes, mas se referindo a Bia Miranda.

"Desde sempre, quem manda de verdade nesse jogo, quem decide quem fica e quem vai embora é você que tá em casa. É você que vota. A gente reforça esse compromisso aqui: Continuaremos sempre transparentes com os fãs da Fazenda".

Adriane Galisteu terminou mandando seguir o jogo. "E que siga o jogo, do jeito que a gente joga. Com faísca, com posicionamento, mas com respeito por quem joga e por quem assiste. Como eu disse, sigam jogando com vontade, com posicionamento, mas não esqueçam do respeito".