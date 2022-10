Shay e Tiago protagonizam barraco em ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 17/10/2022 08:12

Rio - Tiago Ramos e Shay protagonizaram mais uma briga em "A Fazenda 14" neste domingo. O iraniano acusou Tiago de olhar Babi enquanto ela tomava banho. Shay, que vem sendo acusado de assediador pelas meninas do grupo A, afirmou que Tiago estava fazendo o mesmo que o acusam de fazer. Tiago, então, se irritou e partiu para cima de Shay.

"Seu tarado nojento", disse. "Já te falei quem é que eu vou olhar, né? Vai tomar no seu c*", disparou o ex-padrasto de Neymar. "Da próxima vez que você me acusar, cala a sua boca", respondeu Shay. "Você chora, bebê, eu sei. Fica assediando mulher. Ficou na frente do espelho por que? É a mesma coisa a mim, é isso, é sobre isso", provocou o ex-participante do "Casamento às Cegas", insinuando que ele estava no espelho para ver Babi.

Tiago, então, resolveu tirar satisfações com Babi. "Babi, eu te olhei estranho? Eu estava trocando de roupa, mano", disse. Vini e Lucas decidiram separar os peões. "Tu surtou, foi?", perguntou Tiago. Os dois continuaram trocando xingamentos. "Se você fosse homem, você iria para o Irã", disse Shay. "Está p*tinho porque é tarado", rebateu Tiago. "Está p*tinho porque eu não fiz a mesma coisa que tu. Eu tenho respeito, pelas mulheres pelo menos. Por tu, não", completou Tiago.

Moranguinho entrou na confusão para defender Tiago. "A mulher que estava tomando banho não abriu a boca dizendo que estava sendo assediada, diferente de mim. Seu safado. Na hora que eu te falei que aconteceu, em nenhum momento ele se manifestou assim: 'Eu não tive a intenção, se isso aconteceu'. O que ele fez? A primeira coisa que você falou? 'Eu nunca tomei banho com você', mas você deixou eu entrar. Você estava me rondando tomando banho", disse Moranguinho para Shay, que pediu provas: "É só pedir aquele take da hora do banho. Você é nojento, escrot*. Aí você está tentando pegar a sua culpa e jogar no Tiago", completou a funkeira.