Thomaz Costa no reality show ’A Fazenda’ - Reprodução

Thomaz Costa no reality show ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 17/10/2022 09:19 | Atualizado 17/10/2022 09:23

Rio - Uma atitude de Thomaz Costa em "A Fazenda 14" deu o que falar nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira. As conversas entre os peões deram a entender que o ex-namorado de Larissa Manoela teria tentado suicídio no programa, mas foi impedido por Ruivinha de Marte.

fotogaleria

Tudo começou quando o sinal do PlayPlus, plataforma de streaming que transmite o reality show ao vivo, ficou fora do ar por mais de uma hora. Segundo vídeos que circulam na web, Thomaz Costa teria tentado tomar remédios. Os internautas repararam que o ator deveria estar se arrumando para a baia, mas as câmeras mostravam apenas Alex, Lucas e Tiago. Somente depois de muito tempo foi possível ver Thomaz.

Além de repercutir na internet, o assunto também rendeu na sede de "A Fazenda". Na sala, Deolane contou para Vini, Pétala, André e Lucas que Thomaz "está com algo da Ruivinha" e que "estaria cortando os pulsos". Os colegas ficaram assustados e Deolane comentou: "Quem quer se matar, se mata". "É sério isso? Por que não pede pra sair então?", perguntou Pétala.

André ficou assustado e foi em direção ao quarto. Neste momento, as câmeras foram cortadas. Em outra ocasião, Babi e Iran estavam lavando a louça quando Pelé entrou e disse que Thomaz tomou seis comprimidos de remédio. Novamente, o sinal foi cortado.

Assim que Thomaz saiu do quarto e apareceu na sala, Deolane disparou: "Vaso ruim não quebra". Thomaz perguntou se a advogada estava falando com ele e ela confirmou. "Mas por que você está falando isso?", questionou o rapaz. O sinal foi cortado mais uma vez.

Mais tarde, Thomaz comentou o que aconteceu com alguns colegas. "Eu entrei no closet, coloquei a minha roupa e saí. E a Deolane continua, mano". Lucas, então, disse que ele tem que resolver seus problemas com a advogada. "Mas é uma parada da Deolane. Eu não posso chegar nela e mandar ela parar porque é uma parada dela. Da mesma forma que você está chegando e conversando comigo, você tem que conversar com ela".

Thomaz disse que não existe a possibilidade de se entender com Deolane e chorou. "O meu medo hoje, de verdade, do fundo do meu coração, é eu ir para a roça e não sair", disse o ator. O sinal foi cortado novamente e não foi mais possível ouvir a conversa.

No Twitter, os administradores de Thomaz se manifestaram sobre a fala de Deolane. "Estamos em um programa visto por milhares de pessoas, tentar banalizar um assunto sério e importante vai muito além de jogo. Vida tem importância".