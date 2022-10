Ana Maria Braga se emociona com homenagem a Louro José no ’Mais Você’ - Reprodução

Publicado 17/10/2022 12:24

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou durante o "Mais Você" desta segunda-feira. O matinal completa 23 anos e a veterana foi às lágrimas ao relembrar Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, que morreu aos 47 anos, em novembro de 2020, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Louro Mané, que substituiu Louro José, preparou uma surpresa para a apresentadora, com imagens dos 23 anos de "Mais Você". "Desde que cheguei aqui eu vivo uma nova emoção a cada dia. Quantas coisas meu pai, o Louro José, viveu com você e a galera toda. Revirei os arquivos para mostrar para vocês", disse o papagaio.

"Confesso que quando eu fiz a conta dos 23 anos, acho que não seríamos os mesmos, eu e seu pai, se não estivéssemos juntos. Obrigada pela saudosa homenagem, mas uma lembrança muito importante", disse Ana para o Louro Mané.

A apresentadora seguiu contando como o Louro José surgiu em sua vida. "Seu pai nasceu porque eu tinha um programa lá na outra emissora cedinho e, antes da gente, tinha um programa de desenho animado. Fiquei pensando em como ia colocar essa molecada de frente para a TV, se quando terminava o desenho entrava a dondoca aqui para falar de coisas que a molecada não está interessada. Assim, a mãe poderia passar e ver o que eu estava falando e a criança poderia ficar por ali porque eu ia ter um bicho que falava. Não tem outra pessoa no mundo que fala com papagaio. Já ri muito com o Louro José", relembrou.

O cantor Roberto Carlos também surgiu em vídeo e mandou uma mensagem para Ana Maria. "Deus te abençoe. Amém, amém. Te amo", disse.