Tati Quebra Barraco será presidiária que divide cela com Brisa (Lucy Alves) em 'Travessia'Globo/Paulo Belote

Publicado 18/10/2022 16:08

Rio - Tati Quebra Barraco está prestes a fazer sua estreia como atriz no capítulo de "Travessia" que vai ao ar nesta terça-feira, na TV Globo. A funkeira terá uma participação especial na novela das 21h como uma presidiária, contracenando com Brisa (Lucy Alves). Nas redes sociais, a cantora celebrou o marco especial em sua carreira.

"'Vai ficar pagando de otária?'. Minha estreia na novela 'Travessia' na TV Globo. Muito obrigada a todos os envolvidos, minha parceira, Lucy Alves, e também ao meu Deus. Estou muito feliz com essa passagem", declarou a artista, marcando Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho. "Estão preparados?", perguntou ela aos fãs, em outra postagem no Instagram.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a novidade e comemoraram junto com Tati: "Tati, você é demais! Torcendo por ti", escreveu a ex-BBB Fernanda Keulla. "Todo sucesso do mundo, você merece", desejou uma internauta. "Espero que, depois desse papel, a Globo te chame pra um papel bem de madame rica", disse outro fã.

Confira: