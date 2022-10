Patrícia Poeta celebra a chegada dos 46 anos no palco do Encontro - Reprodução da TV Globo

Patrícia Poeta celebra a chegada dos 46 anos no palco do EncontroReprodução da TV Globo

Publicado 19/10/2022 12:13

Rio - Patrícia Poeta foi surpreendida no palco do "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira. É que a apresentadora celebra a chegada de seus 46 anos e recebeu o carinho dos colegas de trabalho e familiares. Tati Machado e Valéria Almeida parabenizaram a jornalista com direito a bolo, bolas e flores. Em rara aparição, os pais de Patrícia, Ivo e Fátima, também homenagearam a filha na data especial.

fotogaleria

E não parou por aí. Ana Maria Braga mandou um recadinho para a apresentadora durante uma participação virtual na atração. "Queria te desejar o melhor da vida, do mundo, de tudo aquilo que você merece, dá para as pessoas. Mandei uma lembrancinha pra você", avisou a loira, que presenteou Patrícia com flores, champagne e doce de leite. "Você sabe o quanto eu admiro você como mulher, profissional e receber os parabéns de você é muito especial pra mim", afirmou a jornalista.

Logo depois, Patrícia agradeceu a todos. "Queria agradecer e dizer que o maior presente nessa fase de vida é poder me comunicar com vocês, é o que tenho curtido muito". Por fim, a apresentadora tirou os sapatos e dançou muito ao som de Dudu Nobre.