Marco Nanini seré João de Deus em ’Os últimos dias de Abadiânia’Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 16:22 | Atualizado 19/10/2022 17:06

Rio - Marco Nanini interpretará João de Deus em "Os últimos dias de Abadiânia. A revista "Variety" divulgou que a série, produzida pelo Canal Brasil, será dirigida por Marina Person e dividida em três partes. A trama conta a trajetória de duas irmãs que foram até a cidade de Abadiânia, no interior de Goiás, 17 anos antes da prisão de João.



"As três protagonistas da nossa série (todas mulheres), representam as mulheres reais que iniciaram todo o escândalo: Carmen representa a fé nos poderes curativos de João de Deus, Cecília representa as vítimas de estupro e Ariane (filha de Carmen) interpreta a parte de uma garota que só percebe que foi abusada depois que outras mulheres se manifestaram", afirmou Marina.



João Teixeira de Faria, popularmente conhecido como João de Deus (ou João de Abadiânia) é um suposto médium curandeiro e criminoso sexual condenado pelo estupro de centenas de mulheres. Ele atuava na cidade goiana e já consultou personalidades como Lula, Dilma Rousseff, Bill Clinton, Hugo Cháves, Xuxa, Chico Anysio e Marcos Frota.

De acordo com o Ministério Público, o número total de vítimas pode ultrapassar 330. No final de 2019, João de Deus foi condenado a 19 anos de prisão e, em março de 2020, a justiça concedeu prisão domiciliar, por conta da pandemia de covid-19.