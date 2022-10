José Loreto mostra preparações para nova novela da TV Globo - Reprodução/Instagram

José Loreto mostra preparações para nova novela da TV GloboReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 16:40

Rio - José Loreto usou as redes sociais, nesta terça-feira, para revelar outros momentos dos bastidores da próxima novela das 19h. Em vídeo publicado no Instagram, o ator mostrou todo seu gingado durante os ensaios para "Vai Na Fé", trama de Rosane Svartman que marcará o retorno do galã após o sucesso como o Tadeu de "Pantanal".

"'José, você nem descansou e já está se preparando para outro personagem??' São os personagens que nos escolhem e Lui Lorenzo chegou querendo ser intenso, ele se agigantou na minha frente feito um pavão e tem me cobrado dedicação de um rockstar", declarou o artista, na legenda da publicação.

Mostrando as preparações para o folhetim em que contracenará com Sheron Menezzes e Renata Sorrah, o namorado de Rafa Kalimann ainda acrescentou: "O melhor de tudo isso é que estou rodeado de pessoas maravilhosas. A jornada começou e já está sendo linda. Avante vida nova! Vai na fé, José. Vai na fé, Lui. Vamos na fé!", completou ele.

Em "Vai na Fé", José Loreto será Lui Lorenzo, um cantor em decadência que contrata Solange (Menezzes) para ser backing vocal de sua banda. Previsto para estrear em 2023, o folhetim substituirá "Cara e Coragem" na faixa das 19h. Além do ator, Bella Campos e Letícia Salles são outros nomes de "Pantanal" que estarão na próxima novela da TV Globo.

