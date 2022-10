Letícia Colin e Sophie Charlotte vivem as irmãs Vanessa e Maíra - Reprodução

Publicado 20/10/2022 09:02 | Atualizado 20/10/2022 10:44

Rio - A novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, estreou no Globoplay nesta quarta-feira e parece ter agradado aos internautas, que fizeram comparações com "Travessia", de Gloria Perez, que está no ar na TV aberta.

Na trama, Sophie Charlotte vive Maíra, uma jovem deficiente visual, que mora com o pai em Pirenópolis. Sua vida muda completamente quando Zoé (Regina Casé), sua mãe, que ela acreditava estar morta, surge para conhecê-la. A real intenção de Zoé é levar Maíra para o Rio para que ela faça um transplante de medula e ajude a curar sua irmã, Vanessa (Letícia Colin), que luta contra uma leucemia. As duas irmãs vão entrar em conflito quando Rafael (Humberto Carrão), que é noivo de Vanessa, se apaixonar por Maíra.

"Oi Globo, só queria dizer que se vocês colocarem Todas As Flores no lugar de Travessia assim do nada tá tudo certo tá? A gente finge que nunca aconteceu e vamos curtir o novelão", disse uma pessoa no Twitter. "Sei que é cedo pra falar, mas dia difícil pra Globo que trocou Todas as Flores por Travessia, atores muito melhores, dramalhões gostosos, vilã de verdade", disse outro telespectador.

Inicialmente, "Todas as Flores" seria exibida na TV aberta, mas a emissora acabou decidindo colocar "Travessia" para substituir "Pantanal" no horário nobre.