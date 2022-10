Eduardo Sterblitch diz que a maioria dos homens não sabem transar por influência da pornografia - Reprodução / GNT

Publicado 20/10/2022 12:42

Rio - O ator Eduardo Sterblitch, de 35 anos, refletiu a respeito da relação pouco saudável dos homens com o sexo, que em decorrência do machismo, acaba afetando o relacionamento com as mulheres. Durante sua participação no programa "Saia Justa", do GNT, o humorista ainda analisou sobre como a influência da pornografia contribuiu para que ele e tantos outros "não saibam transar".

"90% dos homens que eu conheço tem uma impressão que tem uma liberdade sexual, deste conhecimento, de que falamos mais cedo. Mas eles não sabem transar. Eu não sei transar", admitiu o artista, acrescentando que os homens pensam pouco no prazer feminino. "Porque a gente aprendeu a transar vendo filme pornô. Então é uma coisa muito baseada na glande, no coito e na penetração. O homem é muito raso. Por isso que eu acho que a gente não consegue conectar exatamente com a mulher", opinou ele, que é casado com a atriz Louise D'Tuani desde 2015.

No bate-papo o ator ainda falou sobre a diferença entre outros modelos de relacionamento e recordou uma conversa que teve com sua amiga, a escritora Milly Lacombe. "Ela diz que a diferença do sexo entre um homem com uma mulher ou de um homem com um homem para a da mulher com uma mulher é que o primeiro dura dez minutos, das mulheres dura dez dias. Elas já estão transando no rua, aeroporto, já estão transando se olhando e não estão percebendo. Então acho que tem uma coisa sobre como o homem trata a mulher por conhecer o sexo através de vídeo e não de uma experiência real. Isso está se mudando", concluiu.