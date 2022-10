Jade Picon grava cenas de 'Travessia' em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Jade Picon, de 21 anos, gravou cenas da novela "Travessia", da TV Globo, na praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. Com direito a troca de look, a atriz, que dá vida à Chiara no folhetim de Gloria Perez, contracenou com a Nathalia Falcão, que interpreta a Julia. Nas areias do local, a artista mostrou muita beleza, simpatia e boa forma.

A escalação de Jade Picon para a novela foi cheia de polêmicas. Quando o nome da influenciadora começou a ser especulado, alguns atores usaram as redes sociais para lamentar o fato dela não ser atriz e ter conseguido o papel. Após a confirmação da ex-BBB no elenco de "Travessia", o Sindicato dos Artistas confirmou que concedeu uma autorização especial para que a ex-BBB pudesse trabalhar nesta obra.





Relatar erro