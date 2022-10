Deolane falou sobre namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella em reality show - Reprodução

Publicado 22/10/2022 20:37 | Atualizado 22/10/2022 20:43

Rio - O namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella virou assunto dentro de "A Fazenda 14". Durante conversa com Moranguinho e Pétala Barreiros, Deolane Bezerra opinou sobre a retomada do relacionamento. Os dois namoraram pela primeira vez nos anos 2000 e se reaproximaram após o término do casamento da cantora com Marcus Buaiz.

fotogaleria Pétala destacava os 20 anos que se passaram entre o namoro e a volta do casal quando Moranguinho entrou na conversa. "Eu fico imaginado toda vez que ela encontrasse a pessoa, dava um aperto no coração. A pessoa fica incompleta pra sempre", disse.

Em seguida, a advogada criminalista opinou sobre os empecilhos que Wanessa e Dado podem ter enfrentado para ficar juntos. "Principalmente quando você é proibida de viver o seu amor. Acho que o caso da Wanessa foi esse. Tipo, a família não deixava", afirmou Deolane.