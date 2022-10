Expulso de ’A Fazenda’, Shay questionou decisões da Record - Reprodução/Youtube

Expulso de ’A Fazenda’, Shay questionou decisões da RecordReprodução/Youtube

Publicado 22/10/2022 21:40

Rio - Shayan Haghbin participou neste sábado de uma live comandada por Lucas Selfie após ser expulso de "A Fazenda 14". O ex-peão não poupou críticas sobre a falta de pulso firme da Record TV com as constantes ameaças feitas por alguns participantes do reality show. O influenciador cobrou que a emissora seja mais clara na divulgação das imagens que comprovam a opressão que seus aliados sofrem do grupo liderado por Deolane Bezerra.

"A gente vem, durante um mês, mais ou menos, nosso grupo, sendo oprimido, provocado. A gente não tem direito de comemoração. Toda vez a gente tem que se retirar pro quarto. Toda vez eles vão pra cima da gente e a gente tem que ficar calado, quieto. E já estava no limite, entendeu? Eles já passaram do limite com a gente. De xingamentos, ofensas, acusações, opressões, pressões. Então aquela casa não dá pra viver mais, era muito tóxico", contou.

"Não dava pra respirar mais. Tanto que o nosso grupo estava decidindo todo mundo sair junto, no quarto. Falei: 'Eu não quero sair, eu quero ir até o final, mas por vocês eu saio'. A Ruivinha foi humilhada na frente de todo mundo. Não uma vez, mas várias outras vezes, essa foi a gota d'água. A Kerline foi desrespeitada várias vezes como uma mulher. Ofenderam muito ela porque ela tinha um relacionamento comigo. A Tati Zaqui foi ofendida várias vezes. O Thomaz foi torturado", acrescentou.

Shayan ainda expôs uma agressão que teria sofrido de Tiago Ramos, que também foi expulso do programa, e a omissão da Record em punir o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. "Falei: 'O Tiago me mordeu e ninguém fez nada'. Eles falaram que não tem vídeo. Pessoal da Record falou pra mim que não tem vídeo, que ele estava bêbado. Eu até questionei. Depois ele bateu o sino, saiu da casa e voltou. Pulou cerca. Saiu da cerca branca, linha vermelha que não podia, quebra de contrato, e voltou. Justificativa: ele estava bêbado, não estava sóbrio", entregou.

"Minha pergunta é pra vocês e pra edição: por que vocês não mostram isso? O grupo deles é melhor que o nosso?", questionou. "Eu não trabalho na edição, eu só estou aqui pra te fazer perguntas", justificou Lucas Selfie. "Se a Record tivesse tomado posições lá no começo, a gente não chegava nesse momento", concluiu.