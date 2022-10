Kerline venceu a prova de fogo deste domingo - Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2022 20:09

Rio - Kerline Cardoso foi a vencedora da prova de fogo que aconteceu neste domingo em "A Fazenda 14" e garantiu o lampião dos poderes que poderá movimentar a próxima formação de roça. A influenciadora e ex-BBB disputou a prova com Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Bia Miranda.

No sorteio, as quatro tiraram a bolinha laranja e puderam participar da disputa que aconteceu em duelos formados por Kerline contra Bia e Deolane contra Pétala. A prova não foi exibida pelo Playplus. Com a vitória da ex-BBB, a formação da baia contou com as três derrotadas e Alex, que foi puxado por elas.