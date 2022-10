Deolane Bezerra diz que bissexualidade está na moda - Reprodução / Play Plus

Publicado 24/10/2022 09:27 | Atualizado 24/10/2022 09:29

Rio - Deolane Bezerra afirmou, durante uma conversa com Bia Miranda e Pétala Barreiros, que ser bissexual está na moda. O assunto surgiu quando as três participantes de "A Fazenda 14" falavam sobre a beleza de Vini Büttel e a neta de Gretchen alegou ter pensado que o peão era gay.

"Eu achava que ele era bi [bissexual] porque a moda agora é bi. Todo mundo é bi, bi, bi", disse Deolane, debochando. "É por isso que eu perguntei [para ele]: 'você já ficou com o Alex?' Porque o Alex tem um amor por ele incontrolável", contou a peoa.

Deolane ainda disse para as amigas que na ocasião, Vini havia negado ser gay e que ela explicou para ele que acreditava que ele era bissexual, mas depois explicou ter se confundido. "A ex dele é [bissexual], É muito moderno o mundo o mundo hoje em dia", contou a advogada, acrescentando que o peão é bonito, mas não é uma pessoa com conteúdo.

Ao final do bate-papo, Pétala respondeu que não conseguia entender a bissexualidade e alegou ter "pavor de mulher".

No Twitter, a conversa entre as peoas rendeu várias críticas. "Ué, o que a Pétala quer entender? Não tem nada a ver com ela, a questão de com quem uma pessoa bi se relaciona. O que ela quer entender? E muito me admira a Deolane mandando esse discurso sobre 'estar tudo moderno'. Ela é alguma velha? Tirando que a bissexualidade sempre existiu, né? Cansativo", alfinetou uma usuária. "A Deolane dizendo que bissexualidade é 'modinha'... Que absurdo!", disse outra. "Essa aqui não dá uma a dentro, né?", comentou uma internauta sobre a postura da advogada. "Deolane falando de bissexualidade em tom de deboche e Pétala falando que tem nojo de mulher. Cadê a revolta da militância?", disse uma usuária, cobrando um posicionamento dos apoiadores de Deolane.

