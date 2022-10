Vitoria Bohn - Fernanda Garcia / Divulgação

Publicado 25/10/2022

Rio - Além da beleza, o talento de Vitória Bohn vem surpreendendo o público que assiste à novela "Cara e Coragem", da TV Globo. A atriz dá vida a Lou, uma bailarina de dança vertical na trama das 19h. Após viver um relacionamento abusivo com Renan (Bruno Fagundes), a personagem, que é meia-irmã de Pat (Paolla Oliveira), se rendeu aos encantos de Rico (André Luiz Frambach). Os dois vivem um grande amor, apesar das provocações constantes feitas pelo ex da jovem. A artista vibra com sua estreia em novelas e comenta que tem recebido muito retorno dos fãs em relação ao seu trabalho nas ruas.

"Está sendo ótima (a repercussão). É um aprendizado muito grande e tem a questão do retorno do público. É muito legal conversar com as pessoas nas ruas. As pessoas te reconhecem e falam com você. Isso é muito doido e engraçado. Às vezes, as pessoas vem me dar conselhos, que dariam, na verdade, pra personagem", comenta Vitória, que tem características semelhantes com as de Lou. "Acho que a força, o jogo de cintura. Ela é bem determinada, sabe o que quer. Também sou assim".

A atriz também reforça a importância de se falar sobre relacionamentos abusivos na novela. "Acho fundamental. A arte tem essa função social. A TV aberta chega em muitos lugares e a novela se torna uma fonte de informação. Isso é muito maravilhoso. A construção do assunto foi genial. Foi muito estudada. Entendi que o relacionamento abusivo tem fases, etapas", afirma. A personagem, inclusive, fez com que Vitória se atentasse mais em relação aos homens. "Completamente, fiquei bem mais ligada. Não namoro, mas nunca passei por um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo não se limita só a relacionamentos amorosos, ele pode existir em amizades tóxicas, em questão de trabalho", ressalta.

Na novela, Renan não supera o fim do namoro com Lou. Ele até manteve uma relação com Isis (Mika Makino), mas o romance chega ao fim após a bailarina sofrer um acidente e perder o bebê que eles esperavam. Lou, no entanto, está radiante ao lado Rico (André Luiz Frambach), o que deixa Renan bem incomodado. "O Renan continua perseguindo muito a Lou. E essa é uma coisa comum nesse tipo de relacionamento abusivo. É um processo se livrar dele. A pessoa que é o abusador é muito narcisista. Renan não desiste, ele tem certeza absoluta que a Lou está fazendo charme, que ela ainda ama ele. E isso ao mesmo tempo que atrapalha a relação dela com o Rico, fortifica", opina a gaúcha.

Se a relação com Renan não melhora, mesmo após o término, a de Lou e Joca (Leopoldo Pacheco), seu pai, se transformou depois do trágico acidente envolvendo a dançarina. Os dois se reaproximaram. Ela também se dá muito bem com Pat, interpretada por Paolla Oliveira, sua meia-irmã. E por falar na namorada de Diogo Nogueira, Vitória não esconde a felicidade de contracenar com ela. "É maravilhoso, aprendo muito. Ela é ótima. Me acolheu", dispara a artista, sem rodeios. Na vida real, a atriz também mantém um bom relacionamento com a família. "Meus pais são meus melhores amigos, minha irmã, de 27 anos, é minha pessoa favorita no mundo".

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Vitória já trabalhou como modelo comercial, realizou o sonho de atuar em novelas e, agora, faz planos de ser apresentadora. "Tenho muita vontade de apresentar algum programa. Quero investir nisso junto com a carreira de atriz. Seria algo relacionado ao entretenimento, gosto muito de conversar com as pessoas", vislumbra a atriz, que conta o que deseja fazer depois do término da novela. "Tenho muita vontade de fazer filme, série... E quero estudar".