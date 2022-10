Poliana Abritta - Reprodução/Instagram

Poliana AbrittaReprodução/Instagram

Publicado 24/10/2022 13:36 | Atualizado 24/10/2022 13:40

Rio - Poliana Abritta deu um pequeno susto nos telespectadores do "Fantástico" neste domingo (23). Ao final do programa, enquanto se despedia, a apresentadora tropeçou no degrau do cenário e quase levou um tombo.

fotogaleria

O trecho viralizou nas redes sociais, deixando muitos fãs preocupados, já que não foi possível saber se Poliana de fato caiu no chão. Para tranquilizar os seguidores, o perfil do "Fantástico" publicou um vídeo com a jornalista que, bem-humorada, garantiu que está bem.



"Passando para dar boa noite e dizer que está tudo bem por aqui. Beijo e até domingo que vem", avisou ela.

Caralho a

poliana abritta quase caiu k #Fantastico pic.twitter.com/DOrRU9S4B7 — O Jean Claude (@LeandroG2p0) October 24, 2022