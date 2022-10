Lulu Santos, Gaby Amarantos, Thais Fersoza, Fátima Bernardes, Iza e Michel Teló - João Cotta / TV Globo

Publicado 24/10/2022 14:27

Rio - O "The Voice Brasil", que agora contará com apresentação de Fátima Bernardes, já tem data de estreia: o reality show musical da Globo chega às telinhas no dia 15 de novembro. Na primeira fase, às cegas, quem escolhe as vozes são IZA, Lulu Santos, Michel Teló e a recém-chegada Gaby Amarantos.

IZA se junta novamente a Lulu Santos e Michel Teló e dá as boas-vindas a Gaby Amarantos, que completa a equipe na nova edição. Há três anos na atração, a cantora avalia a maneira como o programa atravessou sua trajetória: “Com certeza o ‘The Voice Brasil’ mudou a minha vida. Existe uma carreira antes e depois do ‘The Voice’. Estou duas vezes por semana na casa da galera, em um horário incrível. Falamos com milhões de brasileiros, então, acabaram conhecendo a Isabela. Eu não tenho muito tempo de trocar ideia com o público no palco, e no ‘The Voice’ consigo falar aquilo o que eu penso; as pessoas hoje me conhecem melhor por causa do programa. Eu sou muito agradecida por esse convite”, comenta IZA.



Preparado para mais uma temporada, o hexacampeão do ‘The Voice Brasil’, Michel Teló, gera forte expectativa no público quanto à vinda de mais título. Modesto, ele garante que muitas de suas vitórias vêm da sorte: “Nem nos melhores sonhos eu imaginaria que, de sete temporadas que eu fiz, o Time Teló ganharia seis. É irreal, uma coisa absurda! Eu vou muito pelo sentimento, uma coisa do coração, e existe uma sorte também de os companheiros ‘soltarem’ aquela voz”, declara.



Único técnico que esteve em todas as temporadas do ‘The Voice Brasil’, Lulu Santos acredita que o sucesso do programa se dá porque há “camadas e mais camadas de engajamento emocional, e isso não gasta nunca o apelo”. Desde o ouvir da voz até o assistir à torcida do candidato em casa, passando pela virada das cadeiras e o depoimento no palco, tudo é como se fosse uma “cebola”, como diz o técnico, que escolhe seus candidatos pelo “critério arrepiômetro”.

Depois de participar do ‘The Voice Kids’, em 2021, Gaby Amarantos comemora a chegada às cadeiras do ‘The Voice Brasil’. “Estrear como técnica no ‘The Voice Brasil’ é uma sensação de sucesso, plenitude e de que o trabalho está dando certo. Eu amo fazer o ‘Kids’, é uma experiência totalmente diferente, mas tem uma magia no ‘Voição’, como a gente chama (risos). Eu sempre tive o sonho de estar nessa cadeira. Isso é para mostrar o quanto é importante a gente fazer o trabalho acreditando na gente e também tendo muita fé”, conta.