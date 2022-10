Shayan Haghbin - Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2022 16:45

Rio - Shayan Haghbin abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta segunda-feira e interagiu com os seguidores após a expulsão de "A Fazenda 14". O ex-peão revelou que moveu um processo judicial contra alguns participantes por xenofobia e aproveitou para criticar Deolane Bezerra, que o acusou de ser um "aproveitador de mulheres".

"Eu já abri uns processos contra as pessoas da casa por conta da xenofobia e por outros motivos também. Me acusaram por coisas que não existiam dentro da casa e é isso, vou atrás dos meus direitos, não vou me calar", garantiu. Em seguida, ele detonou a advogada criminalista. "Ela é a pessoa mais machista que já vi na minha vida. Desrespeita mulheres demais. Ontem desrespeitou a Deborah... A troco de quê, gente? Ela é muito desrespeitosa, muito mal educada e muito machista", disse.