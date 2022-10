Regina Casé - reprodução do instagram

Publicado 24/10/2022 17:10 | Atualizado 24/10/2022 17:17

Rio - Regina Casé usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar a repercussão dos primeiros capítulos de "Todas as Flores", novela original do Globoplay. Em postagem no Instagram, a atriz agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que tem recebido desde a estreia do folhetim de João Emanuel Carneiro, na última quarta-feira, que traz a apresentadora interpretando uma vilã pela primeira vez.

"É bom começar a semana com uma nota 10, né? Dá aquele gás para encarar a ralação", começou a artista na legenda de uma foto em que mostra a avaliação da colunista Patrícia Kogut, do 'O Globo'. "Queria agradecer, não só por isso, mas pela montanha de mensagens carinhosas que vieram de todos os lados: no Twitter, aqui no Insta, no WhatsApp, dos amigos, dos desconhecidos", escreveu Regina.

Em seguida, a atriz de 68 anos comentou a experiência de dar vida à Zoé na trama que tem Sophie Charlotte e Humberto Carrão como protagonistas. "Pra mim está sendo um desafio muito grande, e esse reconhecimento de vocês tá fazendo a maior diferença! Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. 'Beijinho' da Zoé", declarou ela, que ainda anunciou a exibição do primeiro capítulo do folhetim na TV Globo, nesta segunda-feira.

Em "Todas as Flores", Maíra (Charlotte) é uma jovem cega que mora em Pirenópolis, em Goiás, com o pai, Ivaldo (Chico Diaz). Sua vida muda completamente com a chegada da mãe, Zoé (Casé), que ela acreditava estar morta. Zoé vai atrás da filha para convencê-la a fazer uma doação de medula para sua irmã, Vanessa (Letícia Colin), que tem leucemia. Produzido exclusivamente para o Globoplay, o folhetim será dividido em duas temporadas de 45 episódios. A cada semana, cinco capítulos serão disponibilizados na plataforma de streaming.

