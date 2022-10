Boninho - Reprodução

BoninhoReprodução

Publicado 24/10/2022 19:12

Rio - Boninho foi ao Instagram para desmentir novamente boatos sobre os participantes do "Big Brother Brasil 23". Nesta segunda-feira, o diretor de variedades da TV Globo negou ter encerrado a seleção dos famosos que entrarão na casa mais vigiada do país como integrantes do elenco "Camarote".

fotogaleria

"Se eu tiver que entrar que toda vez entrar aqui para falar sobre 'Camarote' ou 'Pipoca', eu vou enlouquecer, desmentir nomes, dizer alguma coisa... Então, vou chegar bem claro: não tem nenhum Camarote fechado ainda porque a gente está pensando ainda em quem vai levar", declarou o Big Boss. "E se eu tiver que desmentir algum nome ou todos os que saem eu vou ficar maluco", disparou Boninho.

Recentemente, o diretor do programa negou que Yasmin Brunet, Xamã e Vitão teriam sido convidados para participar do "BBB 23". Na semana passada, Boninho usou as redes sociais para mostrar as seletivas presenciais para o elenco "Pipoca", formado por anônimos. "Mais um time aí tentando entrar no Big Brother, vamos dar uma olhada?", disse Boninho no início de um vídeo em que revela alguns candidatos na disputa por uma vaga no programa.

Enquanto isso, o ator João Guilherme é um dos famosos apontados por internautas como um dos possíveis brothers na próxima edição do reality show. Em interação com os seguidores pelos Stories do Instagram, o filho de Leonardo foi questionado sobre o assunto: "Verdade que tu vai entrar no 'BBB 23'?", quis saber um fã.

Sem responder diretamente à pergunta, o ex-Carrossel publicou o print de uma mensagem que recebeu: "Povo tá falando que você vai pro BBB, tô afobado", disse a pessoa que o ator não identificou. "Meus amigos (risos)", escreveu João Guilherme, na legenda da postagem.